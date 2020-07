Nouveau jeu : Bomb Rush Cyberpunk

Si je vous dis "bombes de peintures, cel shading, graffitis, glissages, flics zélés et Hideki Naganuma", vous me répondez "Jet Set Radioooooooooooooooooooo". Et vous auriez raison. Mais comme Jet Set Radio Future a plus de 18 ans et que Sega ne compte pas faire de nouvel opus, la Team Reptile, les créateurs de Lethal League , ont décidé de prendre les choses en main en développant Bomb Rush Cyberpunk.Tout ce qu'on a pour l'instant à se mettre sous la dent est une courte vidéo et une page Steam mais on est déjà sous le charme. Les patins à roulettes ont été abandonnés au profit de pas de danse mais tout le reste semble là. Et Hideki Naganuma participera à la BO. Bomb Rush Cyberpunk n'a pas encore de date de sortie donc pour patienter, jetez un oeil à Hover , l'autre spirituelle de JSR qui a suivi le chemin inverse : abandonner les graf' et miser tout sur les patins. Hideki a aussi créé une partie de la BO de ce dernier.