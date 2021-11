A l'heure actuelle, ces remasters sont une honte. Ca sent les jeux cuits trop vite dans un four trop chaud. Non seulement certains choix cosmétiques sont discutables mais le tout semble être blindé de bugs. Voici quelques captures trouvées sur Twitter. Accessoirement, Rockstar a choisi de complètement supprimer le brouillard des jeux. Ce dernier servait de cache-misère mais permettait aussi de donner l'impression que les niveaux étaient immenses.