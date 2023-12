Max Payne perd sa voie

Beaucoup de monde se souvient de la tronche de Max Payne vu que c'était celle de son créateur, Sam Lake. Au fur et à mesure des épisodes, Max Payne a changé de tronche mais sa voix a toujours été la même : celle de James McCaffrey.Il a aussi interprété Alex Casey dans les deux Alan Wake ce qui est assez logique vu qu'Alex Casey est le héros des bouquins d'Alan Wake. En clair c'est une version fictive de Max Payne créée par une version fictive de Sam Lake. C'était aussi la voix et l'image de Zachariah Trench, l'ancien directeur du Federal Bureau of Control. Les jeux vidéo n'étaient qu'une petite partie de sa carrière vu qu'il a aussi joué dans pas mal de films et de séries , principalement des rôles de flic. Il vient de décéder d'un cancer à l'âge de 65 ans. Qu'il repose en paix.