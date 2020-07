[MAJ] Magnéto, Serge

Ubi s'apprête à dévoiler sa collection Automne-Hiver 2020 mais la fête va être gachée à cause des agissements de ses dirigeants. Un nouvel article de Libération en remet une couche avec cette fois Serge Hascoet comme cible. Comme d'habitude on vous conseille de filer du pognon à Libé pour supporter le journalisme mais on va résumer rapidement. Le chef créatif et numéro 2 d'Ubisoft est accusé d'encourager et de participer au harcèlement sexuel au sein de l'édito.Il est question de drogue, de porno et de viol le tout avec la complaisance des ressources humaines qui préfère étouffer les affaires plutôt que de perdre des créatifs. Cécile Cornet, la DRH, a même menacé de démissionner avec la moitié de son équipe si Yves Guillemot ne blanchissait pas leurs agissements. Yves semble d'ailleurs OK avec des dirigeants toxiques à condition qu'ils soient efficaces. Pour l'instant, la politique d'Ubisoft consiste à enquêter sur les cas les plus graves mais à étouffer rapidement le reste de l'affaire.Serge Hascoet, Cécile Cornet et Yannis Mallat viennent de démissionner . Yannis était le patron de tous les studios canadiens (Montréal, Toronto, Québec, Halifax, Saguenay et Winnipeg - 5 000 personnes) et grosso modo le numéro 3 d'Ubisoft. En plus d'améliorer la vie des employés du studio, peut être que ces changements auront aussi un impact sur les jeux. Mine de rien, la formule monde ouvert/quête/avant-poste commence sacrément à tourner en rond.