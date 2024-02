Les rumeurs du moment

On est lundi ! Retour donc à l'actu, la vraie, ou plutôt la presque vraie puisqu'on va parler de rumeurs. La première concerne la sortie de jeux Xbox Game Studios sur d'autres consoles. L'excellent Hi-Fi Rush sortirait sur PS5 et Switch tandis que Starfield aurait une version PS5 en développement et que le futur jeu Indiana Jones pourrait connaitre le même sort . Ce n'est pas totalement nouveau mais jusqu'à présent ça se limitait à Minecraft et ses dérivés.Bien évidemment Microsoft ne fait pas cela de bon coeur. MS rêve d'un monde où tout le monde achète une Xbox et paye son abonnement Game Pass. Le problème est que ce monde n'existe pas et qu'il faut bien rentabiliser le développement des jeux. Surtout Starfield . Après un bon départ, le jeu de Bethesda a du mal à dépasser les 10 000 joueurs simultanés sur Steam tandis que Skyrim tape les 25 000 et que même Fallout 4 atteint les 15 000.L'autre rumeur vient du souvent bien informé Dusk Golem qui annonce que cinq Resident Evil serait en développement dont un nouveau remake du premier Resident Evil ainsi qu'un neuvième opus. Vu la politique de Capcom et le succès de Resident Evil 4 Remake, ça semble plus que crédible.