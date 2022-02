Le ver est dans le NFruiT

Hier, Team17 annonçait qu'ils allaient lancer une collection de NFT moches (pardon pour le pléonasme, mais regardez-moi cette horreur en illustration de cette news, franchement, qui voudrait lâcher ne serait-ce qu'un centime là-dedans) basés sur les Worms. On ne vous en avait pas parlé parce que sur le coup on était un peu à court d'insultes et qu'on ne voulait pas faire dans la redite à base de "'cryptobros pendus par les tripes". Evidemment, la levée de boucliers habituelle a immédiatement suivi cette annonce.Mais là où ça devient amusant, c'est que Team17 est une toute petite boite qui ne fait pas beaucoup de jeux en interne et vit surtout de l'édition. Et contrairement à une entreprise comme Ubisoft, où les employés peuvent bien désapprouver les choix de leur direction mais n'ont au final que le droit de se taire, les partenaires de Team17 sont encore à peu près libres de faire et dire ce qu'ils veulent. Et ils ne s'en sont pas privés : ainsi, Ghost Town Games Overcooked ), SMG Studio Moving Out aka "le Overcooked du déménagement"), Navegante Greak: Memories of Azur ), Playtonic Yooka-Laylee ) et Aggro Crab Going Under ) ont chacun publié un message indiquant qu'ils se désolidarisaient complètement de Team17 et de sa décision de prendre part à cette mascarade que sont les NFT. Aggro Crab indique même clairement ne plus avoir l'intention de travailler avec Team17 à l'avenir et invite les autres studios à faire de même, au moins tant que l'éditeur ne sera pas revenu sur sa décision. Ce qui risque d'arriver à un moment ou un autre : Team17 va bien se rendre compte que ses NFT à la con ne rapportent absolument rien, reste à savoir si ça sera avant ou après que tous ses studios partenaires seront partis travailler avec des éditeurs un peu plus respectables.