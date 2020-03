La QuakeCon 2020 annulée pour cause de Covid-19

Devant fêter les 25 ans de l'événement cette année, id Software et Bethesda Softworks se rendent à l'évidence : il va falloir faire l'impasse sur la QuakeCon 2020 , pourtant prévue pour du 6 au 9 août, au Gaylord Texan Resort and Convention Center de Grapevine au Texas. L'information a été relayé sur le site officiel de l'événèment et sur les différents réseaux sociaux.Autant le dire de suite : c'est un énorme coup dur, surtout que Doom Eternal fait un carton bien mérité. La fête aurait forcément été assez cool. Pourtant, même si le mois d'août nous semble lointain et que la pandémie ne sera, espérons-le, plus qu'un mauvais souvenir, les organisateurs ne peuvent pas correctement s'organiser, justement, avec les bénévoles, partenaires et même les joueurs. Ne souhaitant pas prendre de risque, il est plus que probable que la QuakeCon 2020 soit cependant un peu plus orientée vers le streaming, que ce soit pour les présentations ou compétitions.