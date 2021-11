La Kotick du gendarme

L'affaire Activision-Blizzard suit son cours et jusqu'à présent Bobby Kotick s'est donné une image de "gentil", le bon flic qui veut changer les choses et qui refuse de prendre l'argent sale . Mais c'était sans compter sur les journalistes du Wall Street Journal qui viennent de torpiller le tout avec un article à charge (connectez vous avec votre compte Google/Facebook pour le lire en entier).On y a apprend que, oh surprise, Kotick était au courant des affaires glauques au sein d'Activision et a parfois choisi de protéger les membres-clés de ses studios. Dan Bunting, co-patron de Treyarch depuis 2016, avait par exemple été accusé de harcèlement sexuel par une employée en 2017. Les RH ont pour une fois fait leur boulot et recommandé de virer Bunting. Kotick est intervenu et Bunting s'en est sorti avec une tape sur la main. Dan Bunting vient de quitter Treyarch après avoir été confronté aux faits par le WSJ. Bobby Kotick lui-même a été souvent accusé de harcèlement (moral et sexuel) et a souvent réglé les choses à l'amiable en dehors des tribunaux.Apparemment la culture beauf et les soirées alcoolisées sont monnaie courante à Activision. On aurait dû s'en douter après la soirée E3 2010 et sa barre de strip-tease de 20m de haut. Et Jen Oneal ? Elle s'est rendue compte qu'elle avait été choisie pour co-diriger Blizzard uniquement car elle est asiatique et gay. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est quand elle a découvert qu'elle était moins bien payée que Mike Ybarra. Pourtant il est fort probable que Kotick va conserver son poste. Il a beau avoir caché une partie des faits au conseil d'administration, ce dernier s'en cogne tant que l'argent coule à flot . Et même si Kotick était viré, il partirait avec un parachute doré de près de 300 millions de dollars Kotick a répondu via une vidéo à ses employés dans laquel il parle de faits déformés tout en réaffirmant la nouvelle politique de tolérance zéro en cas de comportement inapproprié. Nouvelle ? Est-ce une manière indirecte de confirmer qu'avant on laissait couler ce genre de choses ?