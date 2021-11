Kojima fait (plus) de films

Dire qu'Hideo Kojima est un passionné de cinéma est un doux euphémisme vu l'influence qu'a le septième art sur ses jeux au point de les gaver de cinématiques à rallonges et de stars hollywoodiennes. Du coup, la suite logique des êvènements était d'ouvrir son propre studio et c'est ce qu'il vient de faire. Kojima Productions a ouvert une nouvelle division à Los Angeles dédiée à la production de films et de séries.Elle sera dirigée pour la partie business par Riley Russell (25 ans passé à la tête du département juridique de Sony Interactive Entertainment) et Yoshiko Fukuda (15 passé chez Toho, une maison de production et de distribution de films japonaise).