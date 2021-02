Judgement arrive sur consoles nouvelle génération

Honte à nous ! On ne vous jamais parlé de Judgement ! Sorti en 2019, le jeu du Ryu Ga Gotoku Studio est un spin-off de Yakuza qui propose un mix improbable entre Yakuza et Phoenix Wright . On joue le rôle de Takayuki Yagami, un détective privé qui enquête sur une série de meurtres. Entre deux bastons et missions secondaires dans Kamurocho, il faut mener l'enquête et conduire des interrogatoires afin de découvrir la vérité.Sorti à l'origine sur PS4, il arrive le 23 April sur PS5, Stadia et Xbox Cerises dans une édition remasterisée tournant à 60 images/s et contenant tout le DLC sorti. Il n'y aura pas de mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version PS4 mais le jeu sera vendu 40 euros.