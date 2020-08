Hitman va vous faire casquer (et autres histoires)

assassiner

La PS5 arrive à grands pas mais Sony ne compte pas abandonner de suite les utilisateurs de PS4 surtout qu'avec 114 millions de consoles vendues, cela fait un paquet de clients potentiels pour les jeux et donc de royalties pour Sony. Le State Of Play de Jeudi était principalement dédiée à la génération actuelle et contenait une annonce choc : Hitman 3 sera compatible PS VR.Et par " compatible PS VR ", il n'est pas question d'une mission annexe à la Battlefront TOUT le jeu sera jouable en VR ainsi que les missions du reboot de 2015 et de sa suite si vous possédez les précédents opus. Du coup on a encore plus de questions. Est-ce que ce sera uniquement à la manette ou pourra-t-on étrangler les gens aux PS Moves ? Est-ce une exclu PS VR à la Ace Combat 7 / Resident Evil 7 ? Si oui, qui doit-onconvaincre pour que ce ne soit pas le cas ? A noter qu'Hitman était jouable en vue à la première personne jusqu'à Blood Money. Absolution a supprimé cette possibilté et les autres opus ont suivi. C'était pourtant assez marrant.C'est peut-être le café mais je suis déjà en train de sauter sur place et la news qui suit ne va rien arranger. La prochaine extension pour Control arrivera le 27 Aout sur EGS, PS4 et XO. Elle s'appelle AWE et c'est un cross-over avec un autre jeu Remedy. Disons juste qu'un certain écrivain s'est laissé pousser la barbe pendant le confinement et que Remedy se met à parler d'un Remedy Connected Universe Braid a fait parti des jeux indies sortis à la fin des années 2000 qui ont lancé la nouvelle vague de jeux indépendants. 12 ans plus tard, le jeu de Jonathan Blow a toujours fière allure mais Thekla (le studio de M. Blow) a décidé de donner un coup de peintures en refaisant tous les graphismes et animations du jeu. Le tout sera accompagné de commentaires audio super poussés et s'appellera Braid: Anniversary Edition. Cela sortira en 2021 sur PS4, PS5, XO, XSeX, Switch, PC, Mac et Linux. Et si vous pensiez que Jonathan a laissé tomber ses projets de créer un langage de programmation , détrompez-vous : il a fait de gros progrès et il ne manque plus qu'une chose pour le rendre disponible à tous : un compilateur.Résumons le reste dans une liste à puces blindée de liens: