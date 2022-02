Gran Turismo 7 : les malheurs de Sophy

A trois semaines de sa sortie, Polyphony Digital vient nous présenter l'IA à base de deep learning de Gran Turismo 7 , affectueusement appelée GT Sophy et qui devrait apporter du challenge à cette nouvelle mouture. Ils sont donc assez fiers de nous montrer les 2 gros tests en condition réelle de 4 IA face à 4 des meilleurs joueurs japonais et comment l'IA a su s'imposer en qualification, puis en course aux cours de ces évènements. Sauf que...Sauf qu'en visionnant les évènements en question, la situation est loin d'être aussi nette.D'abord parce que l'IA n'ayant ni peur ni respect, elle n'hésite pas à couper tous les virages 2 roues sur les vibreurs et 2 roues sur l'herbe, la terre ou même le sable. Elle n'hésite pas non plus à rouler à 2cm de la voiture devant elle à 300km/h confiante qu'elle pourra freiner plus vite que son homologue humain. Elle défend sa position mais quite à traverser toute la piste devant son adversaire plus rapide qu'elle en sortie de courbe. Elle zig-zague aussi frénétiquement à l'occasion ou durant ses pénalités, rendant son comportement absolument imprévisible pour tout être humain la suivant ou l'ayant dans son rétro et si elle trouve effectivement une faille pour se glisser à l'intérieur ou l'exterieur d'une courbe pour dépasser son concurrent, elle n'hésitera pas à se rabattre sur lui pour le forcer à quitter la piste.Bref, si la première rencontre était assez propre malgré quelques écueils, la deuxième vire à la ditribution de pénalités tout azimuth pour les IA trop aggressives et les humains tentant de défendre leurs positions.Alors on saluera malgré tout le travail titanesque mené par Sony IA pour réussir à avoir des IA aussi compétitives, mais on espère quand même qu'ils vont réussir à domestiquer un peu celles-ci car actuellement elles ressemblent plus à des têtes brûlees qu'à des pilotes de course. Plus Montoya que Prost, si vous voyez ce que je veux dire.Sachant que ces évênements ont eu lieu en juillet et octobre 2021 et que le jeu sort le 4 mars 2022, on va croiser les doigts pour que la "3e" rencontre, cette fois avec tous les joueurs du monde se passera bien.