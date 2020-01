Godfall ne résiste pas au leak

En décembre dernier, Gearbox Publishing avait profité des Game Awards pour présenter Godfall , un jeu en développement chez Counterplay Games et prévu sur PlayStation 5 et PC via Epic Games Store .. Dans les grandes lignes, il s'agit d'un looter-slasher, jouable en coopération à 3 et avec une esthétique piochant un peu partout dans ce qui fonctionne ses dernières années. Donc ne vous étonnez pas d'y retrouver du Warframe, du Destiny et même presque du Dark Souls mal copié. Puisqu'en effet, il ne s'agit pas d'un Souls like, mais bien d'une sorte d'un jeu typique de ce qui marche ces derniers temps : de la coop, du loot, et des trucs de toutes les couleurs.Mais depuis sa très courte présentation, pas un mot ! Sauf qu'aujourd'hui, une vidéo s'est retrouvée sur les Internets, et si Gearbox Publishing souhaitait attendre un peu pour présenter cette nouvelle bande annonce, c'est loupé. Un peu comme les animations du jeu, qui semblent être un peu molles, tout comme la direction artistique ultra brouillonne. Avec ce leak, on devrait entendre parler de ce jeu plus rapidement que prévu. Pour rappel, la date de sortie est annoncée pour cette année sur PS5 et PC