GeForce : c'est MAINTENANT mais pas trop

Après de longs mois passés en beta, le service GeForce Now est désormais accessible à tous . Le principe est simple : vous payez un abonnement de de $5 par mois pour diffuser vos jeux depuis un PC équipé équipé d'une GeForce RTX vers un client léger installable sur PC, Mac et Android. Contrairement à Stadia, il n'y a pas besoin de racheter vos jeux : il suffit qu'ils soient dans la liste des jeux compatibles La seule contrainte est qu'après 6H de jeu d'affilée, vous êtes déconnecté et il y a une file d'attente pour se reconnnecter. Vous pouvez aussi tester le jeu gratuitement mais vous êtes limité à 1H. Je n'arrive par contre pas à trouver les specs du PC dans le nuage ni la résolution du flux vidéo.