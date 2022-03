Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de Mars 2022

Les jeux annoncés pour le mois de Mars

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Mars

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Mars

Les jeux quittant le Game Pass en Mars

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Après un mois de février assez calme, pour ne pas dire triste (par rapport à d'habitude, entendons-nous bien), la grosse cartouche de ce début de mois est sans aucun doute Guardian's of the Galaxy qui fera plaisir à nombre d'abonnés. Notons également Flight Simulator en cloud, permettant d'y jouer sur mobile bien entendu, mais aussi sur une Xbox One qui en était privée jusque-là. Et on connais d'ores et déjà la bombe de fin de mois qui n'est autre que Weird West . Et qui sait d'autres surprises de taille viendront se glisser entre ces deux temps forts. Enfin en note négative, quelques gros jeux sortent du GP comme Nier Automata , pensez donc à les finir rapidement si possible. Tous les détails du mois sont résumés ci-dessous.31/03 :29/03 :24/03 :17/03 :10/03 :10/03 :10/03 :(Xbox One, déjà dispo sur Series X/S)10/03 :Disponible :Disponible :- Optimisé SERIES X/S31/03 :10/03 :10/03 :10/03 :Disponible :Disponible :- Optimisé SERIES X/S31/03 :10/03 :10/03 :10/03 :Disponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :(à venir)Ce n'est pas un jeu de l'abonnement, mais un petit mot sur la mise à jour de l'application Xbox sur PC :Vous pouvez (enfin!) choisir le dossier d'installation de vos jeux, accéder aux fichiers de certains jeux l'autorisant, et utiliser des mods.Disponible :14/03 :09/03 :Disponible :15/03 :15/03 :15/03 :15/03 :15/03 :15/03 :15/03 :15/03 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 445 jeux console, 407 jeux PC et 344 jeux CloudEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :05/04 :17/05 :