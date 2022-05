Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de Mai 2022

Les jeux annoncés pour le mois de Mai

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Mai

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Mai

Les jeux quittant le Game Pass en Mai

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Après un mois d' Avril très décevant, ce mois de Mai s'annonce déjà plus enthousiasmant avec Loot River, Trek to Yomi, Sniper Elite 5 ou encore la préquelle de la suite spirituelle de Suikoden : Eiyuden Chronicle: Rising (vous suivez?). De plus ce mois-ci voit arriver un concours pour les abonnés Ultimate, où vous pourrez gagner de gros lots comme des TV, des PC ou des Xbox. La liste complète connue à ce jour se trouve ci-dessous.27/05 :26/05 :24/05 :12/05 :- EA Play10/05 :- Optimisé SERIES X/S10/05 :10/05 :05/05 :05/05 :Disponible :- Optimisé SERIES X/S27/05 :26/05 :24/05 :24/05 :10/05 : ​10/05 : ​10/05 :05/05 :05/05 :Disponible :10/05 : ​10/05 : ​10/05 :05/05 :05/05 :Disponible :(à venir) Liste complète des jeux compatibles tactilesDisponible :Disponible :Disponible :EventsJusqu'au 25/05 :- Tablettes, PC Portables, Xbox et TV à gagner04/05 :Disponible :Disponible :15/05 :15/05 :15/05 :15/05 :15/05 :15/05 :10/05 :15/05 :15/05 :15/05 :15/05 :15/05 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 458 jeux console, 412 jeux PC et 363 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :21/06 :