Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de Juillet 2022

Les jeux annoncés pour le mois de Juillet

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Juillet

Events

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Juillet

Les jeux quittant le Game Pass en Juillet

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

C'est reparti pour une nouvelle fournée de jeux dans le Gamepass. Cette fois-ci nous avons droit au dernier jeu de Zachtronics Last Call BBS (pour PC), Matchpoint: Tennis Championships, As Dusk Falls , le retour dans l'abonnement des trois premiers Yakuza , ou encore des jeux pour enfants Peppa Pig/Pat Patrouille. A noter le départ de "gros" jeux indé comme Carrion Cris tales ou Children of Morta . C'est la vie mon bon ami. Tous les détails à lire ci-dessous.19/07 :14/07 :14/07 :14/07 :14/07 :Disponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :19/07 :14/07 :14/07 :14/07 :14/07 :14/07 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :14/07 :14/07 :14/07 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :(à venir) Liste complète des jeux compatibles tactilesDisponible :(à venir)14/07 :13/07 :12/07 :Disponible :Disponible :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :15/07 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 476 jeux console, 440 jeux PC et 380 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :09/08 :18/10 :21/10 :