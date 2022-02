Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de Février 2022

Les jeux annoncés pour le mois de Février

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Février

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Février

Les jeux quittant le Game Pass en Février

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

On continue notre petite update mensuelle du Gamepass, toujours plus incontournable et renforçant davantage la marque Xbox comme prévu par Philou. Le rachat historique d'Activision a fait l'effet d'un petit séisme et nous ne verrons probablement le résultat que dans plusieurs mois/années, aussi Microsoft continue evidemment à fournir en munitions son arme de guerre face à un Sony qui semble affaibli ces derniers temps. Côté Gamepass donc on commence ce mois-ci assez timidement néanmoins, avec des titres comme CrossfireX, Shredders, Edge of Eternity, Total War Warhammer III ou encore ARK pour les plus appétissants. La liste complète est à découvrir ci-dessous comme d'habitude.??/02 :14/02 :14/02 :10/02 :10/02 :10/02 :10/02 :10/02 :03/02 :03/02 :03/02 :17/02 :14/02 :14/02 :10/02 :10/02 :10/02 :10/02 :03/02 :03/02 :14/02 :14/02 :10/02 :10/02 :10/02 :10/02 :03/02 :03/02 :03/02 :Disponible :Disponible :Disponible :Events(à venir)02/02 :Disponible :Disponible :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 :15/02 : ​L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 440 jeux console, 397 jeux PC et 341 jeux CloudEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :01/03 :31/03 :