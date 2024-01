ACTU Embracer : de la suite dans les mauvaises idées CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Embracer Group continue sa politique de licenciements démarrée l'an dernier après qu'un gros contrat avec les Saoudiens soit tombé à l'eau. Cette fois la cible est Eidos-Montréal : le studio vient de perdre 97 employés soit 1/5 de son personnel. Eidos-Montréal bossait sur un nouveau Deux Ex depuis fin 2022 mais le projet vient d'être annulé. On ne sait pas très bien ce sur quoi va bosser le reste mais on est à peu près sur que c'est une mauvaise idée.