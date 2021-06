EA se fait voler sa Frostbite et ses couteaux

Les vols massifs de données continuent. Après celui de CD Projekt en février , c'est au tour d'EA de se faire piquer sa propriété intellectuelle. Selon Vice , des pirates auraient piqué 780 Go de données contenant entre autres le code source de FIFA 21, celui du moteur Frostbite et plein d'outils de développement. Comme pour CD Projekt, les pirates essayent de vendre le tout.EA a confirmé l'incident (mais parle "d'un montant limité de code source") et a porté plainte. L'éditeur a aussi précisé qu'aucune donnée utilisateur n'était concernée.