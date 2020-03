E3 2020 : Une victime de plus pour le Covid-19

La rumeur est venue directement du Twitter de Devolver Digital puis a été corroborée par Jason Schreier : l'E3 2020 serait tout simplement annulé et l'annonce officielle arriverait sous peu.Ce ne serait pas exactement une surprise vu que le comté de Los Angeles a annoncé l'état d'urgences il y a une semaine suivi par la ville de Los Angeles. Ce serait le dernier clou dans le cercueil d'une édition qui était assez mal partie de toute façon . Si c'est confirmé, on s'attend à ce que les éditeurs et les constructeurs fassent des conférences en ligne suivant le format des Nintendo Direct et autre State Of Play. Cela nous permettra de couvrir l'E3 de la meilleure manière possible : en slip dans le canapé avec une bière et un PC portable.