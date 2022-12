Dead Space : les 18 premières minutes du remake en vidéo

Si vous ne voulez pas vous spoiler le début du jeu pour les rares qui n’auraient pas fait l’opus originel ou les plus jeunes lecteurs de Factor , passez votre chemin gentes dames, gentilshommes. Les autres vous pouvez par l'intermédiaire de nos confrères d 'IGN , visionner les 18 premières minutes du remake de Dead Space . Isaac Clarke fait partie de l'équipe qui volera au secours de l'USG Ishimura un gigantesque vaisseau minier qui ne donne plus signe de vie. Bon l'ingénieur s'embarque aussi dans cette galère parce qu'il voudrait bien retrouver sa petite amie Nicole, oui c'est un altruiste dans l'âme.Développé par Motive Studio sur le Frostbite Engine, le jeu n'est forcément pas désagréable à regarder. On espère seulement que d'ici sa sortie attendue pour le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, il arrivera dans un meilleur état que The Callisto Protocol