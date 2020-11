Cyberpunk 2077 : un dernier pour la route

Le 5ème et dernier épisode de Night City Wire est en ligne et il parle de Keanu Reeves, de musique et d'animation faciale. Mais surtout il se termine par une bande-annonce de 5 minutes de Cyberpunk 2077 qui semble être un résumé de tout ce que propose le jeu.Une nouvelle série de previews viennent aussi de tomber comme celle d'IGN . On vous la résume vite fait : l'univers est génial et hyper détaillé, c'est bien écrit, les menus sont bordéliques et il y a encore pas mal de bugs. Au niveau des combats, il est question de sacs à points de vie pour la partie FPS pure mais on s'amuse bien plus en utilisant tout ce que le jeu a à offrir : katanas, infiltration, piratage, fusils qui tirent à travers les murs... Le jeu sort le 10 décembre mais on vous suggère d'attendre quelques patchs pour vous lancer dans l'aventure.