Cyberpunk 2077 : Silverhand passe gold

CD Projekt Game nous annonce via un tweet que Cyberpunk 2077 passe gold. En général le status "gold" pour un jeu veut dire qu'il est fini et qu'il a été gravé sur galette (les CD-ROMs avaient cette teinte dorée), prêt à être envoyé dans votre Micromania favoris pour que vous puissiez l'acheter avec vos francs durement gagnés en travaillant dans une mine de charbon.Mais comme vous l'aurez compris dans cette intro pas finaude du tout : ça c'était avant.Avant (il y a longtemps), quand un éditeur relâchait un jeu dans la nature, c'était fini : pas de patch, pas de possibilité de support autre que des forums obscurs ou des articles dans des magazines spécialisés. Il y a même encore quelques années, les patchs ne servaient qu'à réellement corriger que quelques bugs. Et avec ce passage en gold de Cyberpunk 2077, on se rend compte qu'on est loin de cette époque. Très loin. On vous en parlait il y a peu de temps : CD Projekt Red va devoir fouetter ses équipes jusqu'au sang pour boucler le jeu avant sa sortie le 19 Novembre. Annoncer un statut gold maintenant veut dire qu'un très gros patch sera certainement fourni le jour de la sortie. En plus de ça, l'équipe va continuer à travailler sur un mode multijoueur (avec microtransactions) après la sortie du jeu.On en profite aussi pour vous mettre une photo de la carte du monde qui aurait fuité de l'édition physique du jeu. Oui une carte du monde sur papier, comme avant.Le monde du jeu, même si plus petit que celui de the Witcher 3, sera bien plus dense à cause de son caractère urbain indique CD Projekt.