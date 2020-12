Cyberpunk 2077 : petite revue de tests

Les grands journalistes ont pu tester Cyberpunk 2077 avant la plèbe et une floppée d'articles viennent de tomber. La presse anglo-saxonne d'ordinaire très enthousiaste et moins critique que la presse européenne ne semble pas totalement convaincu par le jeu de CD Projekt Red ( Polygon Game Informer ). Pour la presse FR, on vous conseille bien évidemment Gamekult dont l'avis rejoint celui des confrères américains.Parmi les principaux reproches, on trouve une quête principale pas forcément très intéressante et vide de sens, un univers très riche mais assez superficiel, une IA aux fraises, un jeu mal optimisé et des tonnes de bugs. On a l'impression de lire les critiques d'un jeu Bethesda. Un patch prévu le jour de la sortie et des nouveaux pilotes graphiques devraient améliorer un peu les choses mais on vous conseille d'attendre quelques semaines avant de vous y mettre. Débugguer un jeu de cette taille est une tâche titanesque et c'est encore plus dur quand toute l'équipe de dev est en surcharge après des mois de crunch.Parmi les points positifs, le jeu semble sur-gavé de contenu et de quêtes secondaires en tout genre, l'écriture est au poil, les combats ont bien plus de punch qu'on le pensait, Keanu Reeves est parfait et Night City est un petit paradis cyberpunk rempli de personnages intéressants.