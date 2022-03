Vous vous souvenez de Babylon's Fall ? Nous non plus. Et pourtant le jeu de PlatinumGames vient de sortir sur PS4, PS5 et Steam dans l'indifférence la plus totale, Square Enix ayant oublié de faire une campagne marketing pour le jeu. Combiné au fait que tout les joueurs intéressés sont probablement bloqués sur Elden Ring , ça sent le bide à plein nez et Square va s'en plaindre dans quelques mois