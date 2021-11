Ah shit, here we go again

GTA San Andreas comportait un mini-jeu baptisé Hot Coffee permettant aux joueurs de contrôler CJ pendant qu'il baisait ses partenaires. Rockstar North l'avait retiré à la dernière minute mais le code et les assets étaient toujours présents. Du coup, Les moddeurs avaient pu le réactiver provoquant un délire puritain : le jeu avait été reclassifié Adult Only aux US (et donc retiré de la vente) et Take-Two a du sortir un patch et une nouvelle version boite en catastrophe. Il y a eu une enquête du gouvernement fédéral, un procès, des tonnes de reportages sur le sujet... C'était le feuilleton de l'été 2005 Et ce n'est pas forcément fini. Ceux qui ont mis la main sur la version PC non patchée des remasters de GTA San Andreas continue de découvrir des surprises dans les fichiers des jeux comme par exemple le fait que LE CODE DE HOT COFFEE EST TOUJOURS LA . Il n'est même supprimé. Il est juste mis en commentaires. On ignore si c'est le cas des assets graphiques mais il semble que changer un booléen pourrait réactiver le tout . Ca veut dire qu'il est probablement aussi présent dans les versions consoles y compris la Switch. Je payerais cher pour voir la tête des patrons de Nintendo quand les vidéos d'Hot Coffee tournant sur des Switchs modifiées tomberont sur YouTube.Mais le pire dans cette affaire est que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition a été développé par Grove Street Games, les mêmes tacherons qui ont sorti en 2013 une version totalement pétée de San Andreas sur smartphones puis de l'utiliser pour créer des portages PS3 et Xbox 360. Ce n'est même pas un studio interne de Take-Two. Il faut dire que Take-Two est trop occupé à faire retirer des mods du web y compris ce qui est juste une bête sauvegarde pour GTA IV