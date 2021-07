A fond dans la Switch Pro mais pas trop

Nintendo a fini par dévoiler une nouvelle Switch et on va dire que c'est une demi-Pro . L'écran OLED de 7 pouces (mais toujours en 720p) est bien au rendez-vous mais il n'est pas question de nouveau CPU/GPU donc il faudra toujours se contenter de 1080p quand on joue sur la télé.Le nouveau modèle comporte aussi 64 Go de mémoire flash ce qui est toujours ridicule et un port Ethernet dans le dock ce qui est une bonne idée. Il est aussi question d'hauts-parleurs améliorés et d'un pied beaucoup plus large et pratique à utilise. Le tout s'appellera la " Nintendo Switch (OLED model) " (sic) et sortira le 8 octobre à 350 dollars. On pourra l'acheter avec des Joy-Cons blancs et noirs ou avec les traditionnels rouges et bleus.