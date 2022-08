2022 : le planning des sorties continue de se vider

La fin de cette année s'annonce chaque jour un peu plus comme le moment idéal pour vous décider enfin à vider votre backlog de jeux qui ne cessait de se remplir. Deux nouveaux titres viennent de rejoindre la déjà très longue liste de ceux qui ont vu leur date de sortie repoussée à 2023 : tout d'abord SEASON: A letter to the future de Scavengers Studio , le road trip à vélo que l'on attendait pour cet automne et que l'on avait pourtant revu récemment lors du State of Play pré-E3 de Sony (ne cherchez pas de trace du jeu dans l'article, en bon américain qu'il est roulant dans un pick-up V8 de 5L de cylindrée, CBL avait volontairement passé ce jeu de cycliste hippie sous silence), a glissé en Q1 2023 il y a quelques jours ; et aujourd'hui , c'est au tour de ARC Raiders , le premier jeu de Embark Studios (nouvelle boite de Patrick Söderlund et d'autres anciens de chez DICE ) qu'on attendait cette année, sans trop y croire il faut bien l'avouer, de glisser à un vague "2023". Comme d'habitude, les équipes justifient ces reports avec la volonté d'offrir la meilleure expérience possible, et ce en n'usant pas jusqu'à la corde les développeurs.